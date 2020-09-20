وفاة 3 أشخاص في حادث تصادم مركبتين بأم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

وقع صباح اليوم حادث تصادم بين مركبتين أدى إلى وفاة سائق السيارة الأولى المتسبب بالحادث وهو رجل في العقد الخامس من العمر يحمل جنسية جزر القمر، ووفاة السائق والمرافق في السيارة الثانية وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.

وقال العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، بأنه عند الواحدة والنصف صباح اليوم ورد بلاغ لغرفة العمليات بشرطة أم القيوين يفيد بوقوع حادث على شارع الشيخ محمد بن زايد بين مخرجي (113 – 116)، وعلى الفور تم انتقال دوريات الشرطة والإسعاف الوطني وإدارة الدفاع المدني لمكان الحادث وتم نقل المتوفين الثلاثة للمستشفى.

وعن أسباب الحادث أفاد العقيد سعيد عبيد، بأن السائق المتسبب بالحادث كان يقود سيارته بسرعة عالية وتهور على الطريق السريع وبعكس اتجاه الشارع، وتصادم مع مركبة تقل شخصين قادمة من إمارة دبي بالاتجاه إلى رأس الخيمة، ما أدى لوفاتهم جميعا في مكان الحادث.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، الجمهور وقائدي المركبات إلى ضرورة التقيد بالسرعات القانونية والالتزام بخطوط السير والمسارات الصحيحة على الطريق، وعدم قيادة المركبة عند الإحساس بالنعاس أو الإعياء لخطورة ذلك على النفس وعلى الآخرين من مستخدمي الطريق.

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