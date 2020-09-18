إنجاز دولي جديد لشرطة دبي.. ضبط زعيم عصابة مخدرات عابرة للحدود

المصدر: دبي - البيان

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على دينيس ماتوشي، أحد زعماء عصابة كومبانيا بيلو الإجرامية المُنظمة العابرة للحدود، والضالعة في جرائم اتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ عمليات تهريب بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، وصلت قيمتها إلى 350 مليون يورو (مليار و523 مليون درهم).

وألقت شرطة دبي القبض على زعيم العصابة المطلوب لدى السلطات الإيطالية بتهمة «التواطؤ الإجرامي وتزعُّم عصابة اتجار بالمواد المخدرة على مستوى دولي»، في عملية دولية مشتركة ومتزامنة مع 10 دول، وساهمت في الإطاحة بـ20 من زعماء العصابة الثلاثاء الماضي في ساعة صفر واحدة، ومنهم زعيم العصابة المتواجد في دبي، ألباني الجنسية.

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شرطة دبي تُسقط زعيم عصابة «كومبانيا بيلو» المتورطة في الاتجار بالمخدرات

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