شرطة الشارقة تعثر على جثتي عربيين بمنطقة المدام

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

عثرت الجهات الأمنية بشرطة الشارقة صباح أمس الأول على جثتي عربيين بمنطقة المدام، يعملان مشرفين على عمال في إحدى شركات المقاولات التي تعمل في مجال الطرق. وفور ورود البلاغ بدأت الجهات الأمنية المختصة بشرطة الشارقة في التحقيق بالواقعة لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حدوثه، وذلك من خلال الفرق التي تم تشكيلها.

خلاف

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أنه نشب خلاف بين الشخصين العربيين، واللذين بحسب الشركة التي يعملان فيها، أنهما كانا دائما على خلاف، ودائما ما ينشب بينهما شجار ليس معروف أسبابه، فصار بينهما تطاول في الكلام صباح الحادثة، ثم تطور إلى شجار، وكانت هناك أداة لسكينين في مكان الحادث، وكل واحد منهما تناول سكيناً وسدد طعنة للآخر، ما نتج عنه وفاتهما.

وبين قائد عام شرطة الشارقة أنه تم نقل الجثتين إلى مختبر الطب الشرعي وجمعت أدلة عن الحادثة.

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