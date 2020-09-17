السيطرة على حريق بمستودع في القوز.. ولا إصابات

المصدر: (دبي - شيرين فاروق)

تمكنت فرق المكافحة بالدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب أمس في مستودع للمواد البلاستيكية والورقية في منطقة القوز الثالثة دون تسجيل أي إصابات.

وتفصيلاً أفاد الدفاع المدني في دبي، أنه ورد بلاغ في تمام الساعة 1:17 ظهر أمس، عن حادث حريق في منطقة القوز الثالثة في أحد المستودعات، وتحركت على الفور فرقة إطفاء مركز القوز لمكافحة الحريق ومنع انتشاره.

وأشار قائد مكافحة الحريق إلى أنه في تمام الساعة 2:15 عصراً تمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وتمت عملية التبريد وتحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات لمعرفة سبب اندلاع الحريق

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