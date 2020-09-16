دفاع مدني دبي يخمد حريقاً شب في مستودع بالقوز

المصدر: دبي - البيان

تمكنت فرق المكافحة بالدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في مستودع مواد بلاستيكية وورقية في منطقة القوز 3.

وتفصيلا أفاد الدفاع المدني في دبي أنه ورد بلاغ اليوم الأربعاء في الساعة 1:17 ظهراً عن حادث حريق في منطقة القوز الثالثة في أحد المستودعات. وتحركت على الفور فرقة إطفاء مركز القوز لمكافحة الحريق ومنع انتشاره.

وأشار قائد مكافحة الحريق أنه في الساعة 2:15 عصراً تمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وجاري عملية التبريد وتحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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