رافد تسجل 6 آلاف حادث مروري بسيط في أغسطس

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد عبدالرحمن حسن كنون الشامسي مدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق لشركة "رافد" لحلول المركبات عن زيادة نسبة الإبلاغ عن الحوادث من خلال تطبيق "رافد" بنسبة 20%، كما تم تسجيل 6 آلاف حادث في أغسطس 2020، وتم الإبلاغ عن أكثر من 1000 حادث منها عبر التطبيق، مبينا أن هذه الزيادة بنسبة الإبلاغ عن الحوادث تأتي من خلال التطبيق الذكي لرافد الإلكتروني نظراً للسرعة في الاستجابة التي يوفرها التطبيق ولسهولة استخدامه، حيث يتوفر على كافة منصات الهواتف الذكية ويتم تحميله على جميع الهواتف الذكية، وعبر مختلف الأنظمة التشغيلية، ويسمح للأشخاص بتصوير مركباتهم بأنفسهم وإرسال أضرار الحادث عبر الموقع، كما يسمح بتصوير رخصة القيادة وأرقام المركبات، وبالتالي يتم الانتهاء من إجراءات الحادث بشكل أسرع.

رقمنة

وأعرب الشامسي عن سعادته بزيادة نسبة تحميل التطبيق، مؤكداً سعي "رافد" لرقمنة عملياتها، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تحويل الإمارة إلى مدينة ذكية و مبتكرة، عبر الاستفادة من جميع الخدمات الذكية والإلكترونية المتاحة وفق أحدث الإصدارات المطروحة، وتستخدم أحدث ما توصل إليه العلم، في التسهيل على المتعاملين، واختصار الوقت والجهد و المال على مستخدمي التطبيق .

خدمة

واضاف أن "رافد" توفر من خلال تطبيقها، خدمة المساعدة على الطرق للحالات الطارئة ، كالتزود بالوقود، وتبديل الإطارات والبطاريات، ونقل المركبات المتوقفة بسبب الأعطال إلى ورش الوكلاء أو الورش الخاصة ، و خدمة الأوتو إكسبريس، وتضم منشأة متكاملة لإصلاح المركبات المستوردة والمحلية، وخدمة الأوتو إكسبريس المتحركة ، التي تتكون من ورشة عمل متنقلة متخصصة في التصليح والصيانة، وتقدم جميع الخدمات الأساسية الضرورية والعاجلة، كاستبدال الإطارات، أو إصلاحها وفق أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية".

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