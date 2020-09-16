فك لغز وفاة إثر حادث بسيط

المصدر: (دبي - شيرين فاروق)

تمكن رجال الشرطة في دبي من فك لغز وفاة حدثت بعد تعرض سائق مركبة لحادث بسيط، حيث أظهر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت نتيجة قطعة معدنية وجدت في رقبة المتوفي وكأنها أشبه بطلق ناري.

وبحسب الدكتور يونس محمد البلوشي استشاري الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي شكل الحادث استغراباً في البداية عن سبب وقوع الوفاة ومن أين جاءت القطعة المعدنية، وبدأت رحلة البحث بعد أن تم وضع العديد من الاحتمالات، ومن بينها الشك في وجود عيب في تصنيع السيارة وبالفعل تم التواصل مع وكالة السيارة التي كان يقودها المتوفى والتي أوضحت بدورها أن هناك عيباً في هذا «الموديل» من السيارات وأن الشركة أعلنت ضرورة استرجاع السيارة بعد أن تم الكشف عن هذا العيب الخطير والذي يتمثل في خروج قطعة معدنية من الوسادة الهوائية عند الاصطدام من الأمام قد تؤدي إلى إصابة السائق إلا أنه لم يكن من المتوقع أن تؤدي إلى الوفاة، وأنها الحالة الأولى في المنطقة التي تم تسجيلها بهذا الشكل، وبينت الوكالة أنها لم تتواصل مسبقاً مع السائق لأن بياناته ليست مسجلة لديهم حيث قام بشراء السيارة من شخص آخر.

وبين الاحتمالات الكثيرة التي وضعها رجال الشرطة جاء هذا الأمر ليكشف لغز الوفاة وتحولت القضية من وفاة بسبب حادث مروري إلى مطالبات مالية من ذوي المتوفى ضد وكالة السيارة بسبب هذا العيب الخطير.

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