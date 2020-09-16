100 كبسولة «مخدّر» بـ 440 درهماً تسجن صاحبها 25 عاماً

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

انتهت صفقة أبرمها مهرب مواد مخدرة مع أحد كبار التجار الرئيسيين في باكستان، لإيصال 100 كبسولة تحتوي على مادة «الهيروين» ومؤثر «ميثامفيتامين» العقلي، مقابل حصول المهرب على مبلغ 20 ألف روبية، أي ما يعادل 440 درهماً، بإلقاء القبض عليه وصدور حكم بسجنه لـ 25 سنة مع الأمر بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.

وتفصيلاً، وردت معلومات سرية تفيد بوجود شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، لتشرع الجهات المعنية في تحديد هويتهما ومتابعة تحركاتهما، ومن ثم إلقاء القبض عليهما بعد التأكد من دقة المعلومات، وبحوزتهما المواد المخدرة.

ولفت تقرير إدارة الطب الشرعي الخاص بفحص مضبوطات المتهمين، إلى احتوائها على مادة «هيروين وميثامفيتامين» المدرجة في الجدولين 1، 6 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 14 لسنة 1995.

واعترف المتهمان بالتهم المنسوبة إليهما، حيث أفاد المتهم الأول، بأنه أدخل المواد المخدرة «مادة الكريستال» عن طريق 100 كبسولة وضعها في أحشائه، وأقام في أحد الفنادق وبعدها اتصل به شخص أخبره بأن المتهم الثاني سوف يحضر إلى غرفته بالفندق لاستلام الكبسولات، وفعلاً حضر المتهم الثاني وسلمه 12 كبسولة وأبقى باقي الكبسولات في أحشائه إلى أن حضرت الشرطة وأخبرها بمكان وجود الكبسولات، وتم أخذه بعدها إلى المستشفى لإخراجها.

توصيل

وأوضح المتهم الثاني، أنه حضر للدولة للبحث عن عمل، وأثناء ذلك اتصل به شخص من باكستان وطلب منه استلام كمية من المخدرات من أحد الأشخاص عند محطة الباصات، وفعلاً ذهب إلى المكان المحدد والتقى بالشخص المعني، واستلم منه حقيبة سوداء، ثم طلب منه الذهاب إلى أحد الفنادق بالشارقة واستلام كمية من المخدرات منه، وفعلاً ذهب إليه واستلم من المتهم الأول عدد 12 كبسولة مخدرات، وأن قصده من حيازة المواد المخدرة هو تسليمها لشخص آخر وسيحصل على مقابل قدره 20 ألف روبية أي ما يعادل 440 درهماً.

وبسؤال شهادة رجلي الضبط، أفاد الشاهد الأول بأنه كان من أفراد الضبط، حيث تمت مداهمة الغرفة التي يسكنها المتهم الأول، وهو من اعترف لهم بأنه يحوز كبسولات المواد المخدرة في أحشائه، وأنه قام بتسليم 12 كبسولة منها للمتهم الثاني، وبضبط المتهم الثاني اعترف باستلام 12 كبسولة من المتهم الأول، وأنه يحتفظ بها في سكنه، وقام بإرشادهم إلى مكانها، كما قام بتسليمهم كيساً آخر يحتوي على 100 كبسولة من ذات النوع، وأقر بأنه يستلم هذه المخدرات بناء على تعليمات التاجر الرئيسي في باكستان، وأنه قام برمي كمية منها في أماكن تم تحديدها من قبل التاجر الرئيسي.

وقضت محكمة أول درجة، بإدانة المتهم الأول بالتهمة الأولى، ومعاقبته بالسجن المؤبد وبتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبإدانة المتهم الثاني ومعاقبته بالسجن المؤبد وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

شهادة

شهد الشاهد الثاني في القضية بأن قصد المتهم الثاني من حيازة المواد المخدرة هو الاتجار عن طريق وضعها في أماكن محددة من قبل التاجر الرئيسي، وأن المتهم الثاني تحدث أمامه مع التاجر الرئيسي في باكستان، وكان يعطيه التعليمات حول الأماكن التي سوف يقوم برمي الكبسولات فيها.

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