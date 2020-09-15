السيطرة على حريق 4 مستودعات بصناعية عجمان

المصدر: عجمان - البيان

تمكنت فرق الدفاع المدني ودوريات الشرطة من السيطرة على حريق اندلع في 4 مستودعات للأثاث بمنطقة الجرف الصناعية بعجمان دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وقال العميد عبد العزيز علي الشامسي، مدير عام الدفاع المدني بعجمان، أنه فور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات الساعة الثالثة وسبعاً وعشرين دقيقة ظهر اليوم عن اندلاع الحريق، تحركت على الفور فرق الدفاع المدني ودوريات الشرطة والاسعاف الوطني، خلال زمن استجابة لم يتجاوز 3 دقائق، ما حال دون وقوع أي اصابات أو وفيات، مع التمكن من السيطرة على الحريق.

وذكر أن الحريق شب في أربعة مستودعات للأثاث تابعة لثلاث شركات مختلفة، وشاركت ثلاث مراكز للدفاع المدني في مكافحة الحريق، وهي مركز إدارة الدفاع المدني والجرف والصناعية، بإسناد من الإدارات العامة للدفاع المدني من إمارتي الشارقة وأم القيوين، إضافة إلى بلدية عجمان.

وأشار إلى أن عمليات التبريد جارية الآن في الموقع، مع البحث والتقصي عن أسباب وقوع الحريق.

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