عقوبة رادعة تنتظر الشاب الذي قام بفعل فاضح في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون مع كل من يقدم على نشر مقاطع مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما لها من مساس بالآداب العامة والقيم والعادات والتقاليد الأصيلة، مشيراً إلى أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3لسنة 1987 ينص في مادته رقم 358 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلا بالحياء".

وأضاف العميد الجلاف أن الشخص الذي أقدم على نشر مقطع الفيديو ارتكب بفعلته مساً بالآداب العامة، وهي جريمة يعاقب عليها المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 في مادته رقم 24 بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لكل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات من شانها المساس بالآداب العامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز