قائمة بالمخالفات والجزاءات التي سنتها الإمارات لردع المستهترين بالإجراءات الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

فرضت الإمارات مخالفات وجزاءات إدارية لردع المستهترين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار «كوفيد19».

غرامة 50 ألف درهم

مخالفة عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي

غرامة 50 ألف درهم

مخالفة عدم الالتزام بتعليمات الحجر بالمنشأة الخاصة

غرامة 10 آلاف درهم

مخالفة على من قام بالدعوة للتجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات العامة والخاصة

و5 آلاف درهم للمشارك

غرامة 3 آلاف درهم

مخالفة عدم ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ومراكز التسوق والأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة والمزدحمة ووسائل النقل العام

غرامة 3 آلاف درهم

مخالفة عدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص

غرامة 5 آلاف درهم

رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات المختصة.

غرامة 20 ألف درهم

مخالفة نقل أو تداول البيانات الخاصة بالمصابين.

•نشر صور وأسماء المخالفين بالصحف ووسائل الإعلام بناء على تصريح من النائب العام إذا رأى مقتضى لذلك.

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