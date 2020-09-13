إغلاق مقهى ومخالفة 7 منشآت تجارية في دبي

المصدر: دبي – البيان

أفادت اقتصادية دبي، أنه استجابة لتعاون الجمهور في الإبلاغ عن تجاوزات المحال والمنشآت التجارية، والمتمثلة بعدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كوفيد19، فقد تم إغلاق مقهى في منطقة الكرامة، بالتعاون مع كل من بلدية دبي وسياحة دبي، لعدم التزامه بإجراءات التباعد الجسدي، في حين تم مخالفة 7 محال تجارية بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامات من قبل الموظفين.

جولات تفتيش

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن جولات الرقابة والتفتيش الميداني، التي نظمها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أول من أمس، أظهرت استيفاء 274 محلاً ومنشأة تجارية للتدابير الاحترازية المتبعة في إمارة دبي، مشيرة إلى أن جهود القطاع متواصلة لضمان التزام جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المحال التجارية وجمهور المستهلكين، إلى جانب تعزيز الوعي حول أهمية دورهم في الحفاظ على صحة المجتمع، واستمرارية الأعمال على حد سواء. وأشادت «اقتصادية دبي» بتعاون الجمهور مع الفرق والجهات المختصة في الدائرة، والمبادرة في الإبلاغ عن الظواهر السلبية المتعلقة بعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية، الأمر الذي قاد إلى الوصول إلى المقهى المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، مؤكدة مراراً وتكراراً على عدم التعاون مع أي تجاوزات من شأنها أن تشكل خطراً أو ضرراً على المجتمع بأي شكل من الأشكال، وسيتم التعامل معها بحزم، ووفقاً للإجراءات المتبعة في الدائرة.

ودعت اقتصادية دبي جمهور المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات عدم التزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية، من منطلق المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق الجميع، داعية كل من يرصد تجاوزات إلى التقاط صورة للمنشأة المخالفة، ومن ثم رفعها عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوفر على متاجر أبل وجوجل وهواوي، أو من خلال الاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae. من جانبها أكدت بلدية دبي إغلاق مقهى في منطقة الكرامة بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كوفيد-19.

اشتراطات صحية

وأفادت مديرة إدارة الصحة والسلامة في البلدية الدكتورة نسيم محمد رفيع بأن مخالفات المقهى تضمنت عدم الالتزام بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، وعدم التزام بالإجراءات الاحترازية وخصوصاً الاكتظاظ داخل المقهى وعدم الالتزام لمسافات التباعد الاجتماعي الآمنة وعدم ارتداء العاملين في المقهى لكمامة الوجه.

وشدَّدت مديرة إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، على ضرورة الالتزام بالتدابير (الاحترازية) المعتمدة من حيث (التباعد) الجسدي والفصل بين مواقع الجلوس والالتزام بالمخطط التشغيلي للنشاط وبالاشتراطات الواردة في التصريح الصادر وإبقاء أنظمة التهوية فعّالة طيلة وقت التشغيل.

ودعت مدير إدارة الصحة والسلامة الجمهور والأفراد إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات عدم التزام المقاهي بالتدابير والإجراءات الاحترازية، وذلك عبر تطبيق «تطبيق دبي»، أو من خلال الاتصال على الرقم 800900 أو عبر الموقع الإلكتروني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز