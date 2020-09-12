شرطة الشارقة تقبض على عصابة من 58 شخصاً بحوزتهم 153 كغم من المواد المخدرة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

كشف اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة خلال مؤتمر صحفي عقد بنادي الضباط بالشارقة عن قضية المخدرات (7/7) والتي تم ضبطها في السادس من أبريل الماضي من عناصر مكافحة شرطة الشارقة العين الساهرة، والتي أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي منظم مكون من 58 مروجا من الجنسية الآسيوية بحوزتهم 153 كجم من المواد المخدرة و69 ليترا من مخدر الكريستال السائل، حيث تقدر القيمة السوقية لها بمبلغ 63 مليون درهم، حيث خصصوا 7 حسابات بنكية لوضع الاموال المتحصلة من المخدرات فيها.

تفاصيل

وعن تفاصيل القضية أكد اللواء الشامسي أنه ورد إلى إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد أن هناك شبكة منظمة تقوم بترويج المخدرات داخل الدولة وعلى إثر تلك المعلومة تم تشكيل فريق منظم من إدارة مكافحة المخدرات ومن ثم تم تحليل المعلومات التي وردت إلى الإدارة، ما أدى إلى ضبط أحد أطراف تلك القضية وهو قادم إلى الدولة من إحدى الدول عن طريق أحد مطارات الدولة، وبعد ضبطه وبالتحقيق معه شفهيا أفاد أنه سوف يتلقى وسيلة بحرية قادمة من إحدى الدول المجاورة ومحملة بالمخدرات المخبأة تحت السلال التي بها الأسماك، كما أفصح عن وجود فيلا سكنية يستخدم ويصنع فيها مخدر الكريستال السائل، فتم تحديد وقت الصفر لضبط المنزل والوسيلة البحرية بعد ان اكتملت كافة التحقيقات في ذلك الشأن وأخذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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