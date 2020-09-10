أبوظبي .. إحالة عريس ووالده ووالد العروس إلى نيابة الطوارئ والأزمات

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت شرطة أبوظبي حفل زفاف في منزل مخالف لقرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، المتعلقة بضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات للحد من انتشار الفيروس وهي مخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات العامة والخاصة أو التجمع أو التواجد في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب 10000 عشرة الاف درهم لمن قام بالدعوة او التنظيم و 5000 خمسة الاف درهم لكل من شارك.

وتم احالة المعرس ووالده ووالد العروس إلى نيابة الطوارئ والازمات والكوارث واتخاذ الاجراءات القانونية ضد جميع المتواجدين والمشاركين في حفل الزفاف.

وأهابت شرطة أبوظبي بضرورة الالتزام بقرارات النائب العام بـ"التباعد الاجتماعي" والابتعاد عن "التجمعات العائلية" والتقيد بالتعليمات الوقائية تجنبًا لانتشار عدوى فيروس كورونا مؤكدة على أهمية مراعاة كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة.

وناشدت الجمهور التعاون في الإبلاغ عن أية تجمعات أو مخالفات للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية وسرعة التواصل مع (خدمة أمان) على الرقم المجاني ‪8002626‬ الرسائل النصية 2828 أو البريد الإلكتروني ‪Aman@adpolice.gov.ae‬، حفاظًا على سلامة جميع أفراد المجتمع.

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