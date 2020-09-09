شرطة رأس الخيمة تضبط 400 دراجة نارية وهوائية مخالفة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بناءً على توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، قامت إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، بحملات ضبط على الدراجات النارية والهوائية الغير مرخصة خلال الأسبوعين الماضيين حيث أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة ( 400 ) دراجة نارية منذ بدء الحملة خلال الشهر الماضي ، وذلك بحسب ما صرح به العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة.

وأوضح النقبي، أن تلك الدراجات غير مرخصة ، كما أنها تصدر أصواتاً مزعجة وضجيج يعكر صفو قاطني المناطق السكنية وكافة مستخدمي الطريق، ويعرض حياتهم و حياة الآخرين للخطر، وأوضح بأن الحملة شملت كافة المناطق والقرى في إمارة رأس الخيمة.

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أن حملة ضبط الدراجات النارية والهوائية المخالفة قد تم اطلاقها بناءً على توجيهات سعادة اللواء علي بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، الهادفة إلى الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن مخالفة قواعد وقوانين الأنظمة المرورية، وتطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق من خلال تكثيف تواجد الدوريات المرورية في الطرق لضبط كافة المستهترين ممن يقودون الدراجات بطيش وتهور بدون رخص قيادة أو ترخيص دراجة، وكذلك مرور الدراجات الهوائية في الأماكن الغير مرخص لها وذلك للمسائلة القانونية وفرض سلطة القانون للحد من هذه المخالفات وتعزيز أمن الطرق بالحفاظ على أرواح وممتلكات كافة مستخدمي الطريق.

وناشد العميد أحمد النقبي ، جميع مستخدمي الدراجات النارية والهوائية باتخاذ كافة تدابير الأمن والسلامة عند القيادة المتمثلة في ارتداء الخوذة لحماية الرأس، والسترة الفسفورية لتسهيل رؤيتهم لسائقي المركبات حفاظاً على سلامتهم من خطر التعرض للحوادث.

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