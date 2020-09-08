قيادة طائشة تتسبب بإصابة شابين واحتراق مركبتهما في ‫عجمان

المصدر: عجمان - البيان

وقع حادث تدهور وانقلاب مركبة واحتراقها بالكامل في عجمان، بسبب القيادة بطيش وتهور وسرعة زائدة ما أدى إلى تعرض السائق والراكب بإصابات متوسطة.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، عن ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بشرطة عجمان يفيد وقوع حادث تدهور مركبة واحتراقها على أحد الطرق الداخلية في منطقة الرقايب السكنية في عجمان، وعليه انتقلت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني والدفاع المدني إلى موقع الحادث خلال دقيقتين ونصف وتم إخماد الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى.

وبعد التحري تبين أن السائق شاب من الجنسية الخليجية قاد مركبة من نوع سوزوكي، ونتيجة لسرعته الزائدة وتهوره في القيادة انحرفت المركبة واصطدمت برصيف الشارع ما أدى إلى انقلابها واشتعال النار فيها، حيث أصيب السائق بإصابة متوسطة، كما أصيب صديقه بإصابة بسيطة وغادرا المستشفى بعد تلقي العلاج.

وحذر مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان من خطورة القيادة بطيش وتهور لما في هذه الظاهرة من تهديد لسلامة الأرواح وخسائر في الممتلكات، كما شدد على أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور والسرعات المحددة للطرق وخصوصاً في المناطق السكنية، متمنياً السلامة للجميع.

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