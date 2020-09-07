«المرصاد» يضبط 1.5 طن من الـ«نسوار»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تمكن قسم «المرصاد» التابع لإدارة الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع الشركاء المحليين بالإمارة والممثلة بدائرة البلديات والنقل وإدارة النفايات «تدوير»، من ضبط آلات صناعة النسوار وكمية منها يبلغ وزنها 1.5 طن، وكان الفريق قد تلقى المعلومات الأولية للبحث والتحري عن المصنع وإثرها تحركت الفرق الأمنية المختصة وبعد استصدار إذن النيابة قام الفريق بمداهمة المصنع وضبط 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية بحوزتهم الممنوعات وتم إحالتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأثنى العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي على التعاون مع الشركاء وأشاد بجهود العيون الساهرة واهتمامها بتطبيق الإجراءات الأمنية والتنسيق مع الجهات المختصة.

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