سرقة مليون درهم من رجل أعمال بأسلوب رخيص

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات عن جريمة سرقة مليون درهم رجل أعمال آسيوي أثناء إتمام صفقة تجارية بين المجني عليه والمتهم الرئيسي في هذه الحادثة التي وقعت في يونيو الماضي.

وعلى خلفية هذه الجريمة؛ أحالت النيابة العامة زائرا خليجيا وشريكا أفريقيا إلى "جنايات دبي" اليوم؛ بتهمة سرقة المبلغ المذكور بالإكراه؛ بالاشتراك مع آخرين هاربين من بينهم المتهم الذي نفذ جريمة السرقة بتعليمات من المتهم الخليجي الذي كان معه في السيارة وقت استدراج المجني عليه لسرقته؛ فيما يواجه المتهم الأفريقي تهمة حيازة 459 ألف درهم متحصلة من الجريمة الموصوفة والعائدة للمجني عليه في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

وأفاد المجني عليه النيابة العامة؛ بأنه توجه إلى أحد الفنادق في منطقة ديرة حاملا معه مليون درهم لإتمام صفقة تجارية مع المتهم الخليجي؛ ولدى وصوله إلى هناك وانتظاره "الأخير" داخل سيارته؛ حضر إليه أفريقي بزي حارس أمن؛ وأخبره بأنه سيسطحبه إلى المتهم الخليجي؛ وسأله إذا ما احضر الأموال معه؛ فأجابه بالإيجاب؛ وأبرز له الحقيبة التي تحتوي على ذلك المبلغ؛ فما كان من "حارس الامن" إلا أن سحبها منه بالقوة وفر هاربا من المكان.

ودلت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني المشار إلى اسمائهما في ملف القضائية؛ متورطان في هذه الجريمة؛ وألقي القبض عليهما؛ وأقر "الخليجي" بمسؤوليته عن ارتكاب الجريمة بمشاركة آخرين هاربين ؛ وانه كان وسيطا بين تاجر ىسيوي متواجد في موطنه؛ والمجني عليه؛ من اجل سرقة "الأخير"؛ الذي التقاه في وقت سابق وخطط وبيت النية لسرقته بالاتفاق مع التاجر المذكور.

كما أقر بمسؤوليته بإرسال المتهم الذي كان يلبس زي حارس الأمن؛ لسرقة المجني عليه يوم الواقعة في المكان الموصوف.

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