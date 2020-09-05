الإسعاف الجوي بشرطة أبوظبي ينقذ شاباً تعرض لوعكة مفاجئة

المصدر: البيان الإلكتروني

نقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، مواطنًا في العقد الثاني من عمره، من جزيرة المايا إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي.

وكانت غرفة عمليات طيران شرطة أبوظبي تلقت بلاغًا من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات، يفيد بتعرض مواطن لإعياء شديد، وتستدعي حالته الصحية نقله إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي.

وأقلعت طائرة الإسعاف الجوي ونقلت المريض البالغ من العمر 21 عامًا، ووفرت له الرعاية الطبية اللازمة أثناء نقله بالطائرة المروحية، إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية لاستكمال العلاج.

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