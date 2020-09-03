مريض يتهم مستشفى بإجراء «الزائدة الدودية» دون مقتضى

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أقام مريض دعوى قضائية ضد أحد المستشفيات، يتهمه بإجراء عملية الزائدة الدودية له دون مقتضى، ما ترتب عليه استمرار الألم الذي كان يشعر به، حيث قضت محكمة أول درجة وثاني درجة برفض الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مريض، برفع دعوى قضائية ضد أحد المستشفيات، مطالباً بندب لجنة لبيان الأضرار الطبية التي لحقت به جراء العملية الجراحية التي أجراها، وبيان ما إذا كان هناك خطأ طبي وقع عليه من عدمه وتقدير التعويض عن الأضرار التي تعرّض لها.

وأشار تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى أن العملية التي أجريت، كانت مبررة ولا يوجد خطأ طبي، وبانتفاء الخطأ، تنتفي أركان المسؤولية الموجبة للتعويض، وتكون الدعوى قائمة على غير سند واجبة الرفض، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى.

وأوضحت محكمة الاستئناف، أنه إعمالاً لما سبق وإثبات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي أثبتت أنها اطلعت على الملفات الطبية الخاصة بالمستشفى المستأنف ضده، وخلصت إلى أن العملية الجراحية التي أجريت للمستأنف كانت مبررة، وأنها أجريت حسب الأصول الطبية المتعارف عليها، وأن الفتق في أحد الجروح يعد من المضاعفات الوارد حدوثها في مثل هذه الحالات، وكما خلصت إلى أنه لا يوجد خطأ طبي، ومن ثم فإنه بانتفاء الخطأ الذي يعد الركن الأساسي للمسؤولية عن التعويض تكون المطالبة به على غير سند من صحيح القانون. .

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