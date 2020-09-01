رجل أعمال عربي ينتقم من عشيقته السابقة بهذه الطريقة

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة في دبي، اليوم، عن إضرام شابين عربيين النار في دراجة نارية خاصة بمحترفة سباقات من جنسية أوروبية كانت على علاقة حب مع صاحب شركة ترعى مشاركة دراجاتها النارية في السباقات، وهو هارب خارج الدولة.

واتهمت المجني عليها في ملف التحقيقات الذي نظرته الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، "عشيقها السابق"، وهو رجل أعمال وصاحب شركة من جنسية عربية، بإرسال الشابين لإضرام النار في دراجتها التي يقدر ثمنها بنحو 75 ألف درهم، انتقاماً منها لأنها ابتعدت عنه بعد علاقتهما السابقة، فيما بينت أن كاميرا مراقبة مثبتة في مكان الجريمة وثقت سكب المتهمين مادة بترولية على دراجة المجني عليها وإشعال النار فيها، وهروبهما من المكان بسيارة حضرا فيها إلى المكان.

ولدى إلقاء الشرطة القبض على الفاعلين، تبيّن أن أحدهما يعمل في شركة "العشيق الهارب"، وأقرّ في التحقيقات بأن الأخير طلب منه الدراجة بذريعة ترتب مبالغ مالية على المجني عليها لمصلحة شركته.

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