وفاة و5 إصابات في حوادث مرورية متفرقة بدبي

المصدر: دبي - البيان

توفي شخص وأصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة في حوادث مرورية وقعت في الأيام الماضية، في دبي.

وتفصيلاً قال العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي: إن الحادث الأول وقع عند الـ11.30 مساء يوم الخميس الماضي على شارع الخيل الأول، حيث اصطدمت مركبة خفيفة بدراجة هوائية، موضحاً أن سائق الدراجة قام بعبور الإشارة الضوئية الحمراء الأمر الذي أدى إلى وقوع الاصطدام، وأصيب سائق الدراجة بإصابات متوسطة.

ووقع الحادث الثاني مساء يوم الجمعة الماضي عند الـ8 مساءً على شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث أصيب سائق مركبة من نوع كاديلاك بإصابات بليغة بعد اصطدام مركبته بأخرى، نتيجة عدم الانتباه والدخول لمسار خط سير الترام.

ووقع الحادث الثالث عند الـ7.30 على شارع جميرا، حيث انحرفت مركبة من مسارها واصطدمت بعمود الإنارة، وأسفر الحادث عن إصابة السائق بإصابات بليغة.

ووقع الحادث الرابع عند الـ3 ظهراً يوم السبت الماضي على شارع الشيخ زايد حينما انحرفت مركبة من مسارها إلى جهة اليمين واصطدمت بمركبة أخرى، ومن شدة الاصطدام انحرفت الثانية ثم تدهورت، وأسفر عن الحادث وفاة سائق السيارة الثانية متأثراً بإصاباته.

ووقع الحادث الخامس في نفس اليوم عند الـ11 مساء على شارع الخيل، حيث اصطدمت مركبة خفيفة بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة سائق الدراجة بإصابات بليغة نقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر وقع بين مركبة خفيفة وحافلة ثقيلة عند الـ6.30 من صباح نفس اليوم على شارع المستقبل بالاتجاه من تقاطع بولينغ إلى الخليج التجاري، تبين من خلال المعاينة أن سائق المركبة الخفيفة قام بقيادة مركبته عكس اتجاه السير الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بالحافلة وجهاً لوجه، ما أسفر عن إصابة سائق المركبة الخفيفة بإصابات بليغة.

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