مسافر يجلب المخدرات بين البهارات

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، اليوم، عن تورط زائر إفريقي في محاولة تهريب كمية من المخدرات إلى الدولة عبر إخفائها في أكياس بهارات ومواد غذائية.

وذكرت النيابة أن المتهم البالغ من العمر 24 عاماً جلب وحاز 12 لفافة ورقية تحتوي جميعها على مادة عشبية تزن 2.6 كيلوغرام من الماريغوانا.

وتفيد التفاصيل الواردة في هذه القضية باشتباه أفراد الجمارك في حقيبة المتهم لدى مروره من صالة القادمين في مطار دبي، ورُصِدت كثافة أسفل الحقيبة جعلت الفاحصين يشكون في وجود مواد ممنوعة داخلها.

وبسؤال المسافر المذكور عن طبيعة الأغراض الموجودة في الحقيبة قبل فتحها وتفتيشها، أجاب بأنها تحتوي على مواد غذائية وبهارات، غير أن المفتشين لم يثقوا بكلامه وإجابته، لأنه كان مرتبكاً وخائفاً، فقرروا فتحها ومعاينة المنقولات الموجودة داخلها ليعثروا على 12 لفافة ورقية تحتوي كل واحدة منها على الماريغوانا.

ولدى استجواب المتهم في المطار عن علاقته بالممنوعات المضبوطة في حقيبته، أنكر صلته بها، وادعى أنه لا يعلم حقيقتها، وأن امرأة يعرفها في موطنه سلمته الحقيبة، ليسلمها إلى شقيقها المقيم في دبي، وزودته برقم هاتفه للتواصل معه عندما يصل، إلا أن التحقيقات دلت على أن المتهم كان بصدد تسليمها إلى مروّج آخر تم ضبطه في المطار بعد التواصل معه عبر الواتساب، لكونه كان ينتظر المتهم الأول لتسلُّم الممنوعات منه.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني تهمة الاشتراك مع "الأول" بطريق الاتفاق في جلب وحيازة المواد المخدرة الموصوفة.

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