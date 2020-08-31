دفاع مدني دبي يسجل وفاة شخص نتيجة تسرب غاز

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق في مطعم بالمدينة العالمية الثانية مسجلة حالة وفاة واحدة.

وتفصيلا أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أنه في الساعة 04:31 من صباح اليوم ورد بلاغ من أحد الأشخاص يفيد بوقوع حريق في مطعم بالمدينة العالمية الثانية بمبنى مكون من أربعة طوابق، وعلى الفور انطلقت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز ند الشبا إلى موقع الحادث وتم إخلاء المبنى كإجراء وقائي.

وتبين أن الحريق ناجم عن انفجار نتيجة تسرب غاز، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب تداعيات الانفجار وتمت السيطرة على الحريق في الساعة 04:54 من صباح اليوم (خلال 33 دقيقة)، وتم تسليم موقع الحريق إلى شرطة دبي لإستكمال التحقيقات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز