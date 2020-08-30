"مدني دبي" يسيطر على حريق في مستودع أصباغ دون إصابات

المصدر: دبي - البيان

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في مستودع أصباغ بمنطقة أم رمول دون وقوع إصابات.

وتفصيلاً، أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي ورود بلاغ من شرطة دبي يفيد، بوقوع حريق في مستودع بمنطقة أم رمول "مستودع الزبيدي" خلف مطعم كالكيت في الساعة 6:48 من مساء اليوم، وعلى الفور تم تحريك مركز الراشدية.

وعند وصول الفرقة خلال 4 دقائق تبين أن الحادث في مستودع أصباغ، وتم تشكيل عدة فرق للمكافحة من مختلف الاتجاهات، ولمحاصرة الحريق ومنع امتداده الى المستودعات المجاورة.

وفي الساعة 7:20 أبلغ قائد الحادث غرفة العمليات بالسيطرة على الحادث دون إصابات، وشاركت في المكافحة فرق مراكز الدفاع المدني في القصيص، والراشدية، وبور سعيد، وند الشبا، وفي الساعة 7:29 مساء كان الحادث تحت التبريد.

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