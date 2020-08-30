مراهق يزرع الحشيش في منزله ويروجه لقاصرة

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم، مراهقا خليجيا بتهمة زراعة مخدر الحشيش داخل الشقة التي يقطنها لغرض التعاطي، وتسهيله إلى فتاة كانت برفقته في الشقة، مطالبة بسجنه وإبعاده عن الدولة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن ثمة معلومات وردت بأن المتهم الذي تجاوز عمره 18 عاما، يتعاطى المخدرات، وبمداهمة مقر سكنه عثر على 3 شتلات حشيش مزروعة داخل جهاز ضوئي مخصص للإنبات.

وأضافت النيابة أنها ضبطت برفقة المتهم الذي يعمل ناشطا اجتماعيا، شابين آخرين وفتاة، وأحالت ملفاتهما محكمة "الأحداث والجنح والمخالفات" لنظر قضيتهم ومحاكتهم عن تهمة التعاطي، كما عثرت لدى مداهمة الشقة على مخدرات ملفوفة في سجائر، وأخرى داخل الثلاجة.

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