طعنة قاتلة رداً على ضربة بعصا أثناء "جلسة خمر"

المصدر: دبي - رامي عايش

في أقل من ساعة تقريبا، تحول مجلس صداقةٍ، انعقد لتبادل الأحاديث وتناول المشروبات الكحولية بعد يوم عمل شاق، إلى مسرح جريمة قتلٍ راح ضحيتها "سيد الجلسة" وبطلها الذي تصدى قبيل وقوعها لعصابة داهمت المكان وحاولت سرقة الحضور، لكنها هُزمت وانسحبت بعد مواجهة شرسة بين الطرفين بقيادة المجني عليه.

لكن شجاعة الضحية، وبأسه، لم يحمياه من طعنة قاتلة في ظهره، سددها إليه أحد أصدقائه الحاضرين، أثناء مطاردته على خلفية مشادة كلامية اشتعلت نارها بين الطرفين عقب هزيمة اللصوص من المكان.

تحقيقات النيابة في هذه القضية التي نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، تضمنت أقوال القاتل بعد ضبطه، وهو عامل آسيوي عمره 33 عاما، ادعى في إفادته أن المجني عليه الذي ينحدر وبقية الحضور من جنسية آسيوية، طارده واعتدى عليه بعصا خشبية بعد مشادة كلامية معه أثناء تناول المشروبات الكحولية برفقة أصدقاء آخرين، مضيفا أنه لما شعر بالتعب والإرهاق نتيجة الهرب، فتوقف في مكانه، وعثر على سكين طعنه بها في ظهره، وهرب مع الاصدقاء الذين كانوا في مسرح الجريمة، ثم عادوا إليه بعد فترة قصيرة من الوقت، وحاولوا إيقاظه إلا أنهم لم يستطيعوا، حيث فارقت روحه الحياة فتركوه وانصرفوا .

أما الشرطة قتوصلت إلى هوية القاتل بعد ورود بلاغ يفيد بوجود جثة في الطريق العام، حيث توبعت الواقعة، وجُمعت الاستدلالات والحقائق والقرائن التي دلت على تورط المتهم بجريمة القتل.

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