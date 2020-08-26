الفيضانات تغرق المناطق الجنوبية في باكستان

المصدر: إسلام آباد- كابول- وكالات

أعلنت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ في معظم مناطق إقليم السند الجنوبي، بسبب الفيضانات، التي غمرت أجزاء من الإقليم خصوصاً المدن والبلدات القريبة من مجرى نهر السند.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند تعد الأكثر تضرراً من الفيضانات الناجمة عن سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة، حيث غمرت المياه الأحياء النائية في المدينة، مبينة أن الأمطار والفيضانات أدت إلى حدوث خسائر جسيمة في الممتلكات، نتج عنها توقف الحركة والنشاط العام في إقليم السند.

من جانبها أوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية أن فرقها تعمل، بالتعاون مع قوات الجيش الباكستاني على إخراج مياه الفيضانات من الأحياء السكنية، ومساعدة السكان على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وذكرت مصادر هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية أن الموجة الحالية للأمطار الموسمية تعد الأقوى منذ عقود، مشيرة إلى أنها تتوقع استمرار سلسلة الأمطار على مدار الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

إلى ذلك، قال مسؤولون أفغان، اليوم الأربعاء، إن الفيضانات التي ضربت شمال البلاد أودت بحياة أكثر من 100 شخص، فيما من المتوقع أن ترتفع الحصيلة مع استمرار انتشال الجثث.

وأصيب أكثر من 250 شخصاً في فيضانات إقليم باروان، التي تسببت في تدمير أكثر من 500 منزل وغمرت الشوارع بالمياه في شاريكار عاصمة الإقليم.

وقال حسيب الله شيخاني المتحدث باسم الهيئة الوطنية الأفغانية للإدارة: إن «الهيئة ووزارة الدفاع المدني ساعدا 5 آلاف أسرة بالطعام وعبوات المساعدة غير الغذائية».

يشار إلى أن باروان أحد أكثر الأقاليم عرضة للفيضانات في البلاد، ويشهد أمطاراً وفيضانات غزيرة كل عام.

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