إصابة بليغة لمواطن في حادث مروري بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أصيب مواطن عشريني بإصابات بليغة في حادث مروري وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد، بالقرب من مخرج 90 باتجاه رأس الخيمة، حيث انحرفت المركبة ما أدى إلى اصطدامها بحاجز حديدي، وتم نقل المصاب 29 عاما بواسطة الإسعاف الجوي إلى مستشفى الشيخ خليفة بإمارة رأس الخيمة.

وذلك بحسب العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، والذي أكد أن سبب الحادث قد يكون السرعة الزائدة أو الانشغال بغير الطريق، ناصحا قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات القانونية وربط حزام الأمان باستمرار .

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