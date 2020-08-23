1176 متهماً بقضايا مخدرات ضبطتهم «شرطة دبي» خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي عن ضبط 1176 متهماً على مستوى الإمارة من إجمالي 2786 متهماً على مستوى الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد إدارة مكافحة المخدرات في الحفاظ على الأمن والأمان في الدولة، من خلال الحد من انتشار آفة المخدرات وضبط مروجيها لتحقيق مؤشرات متقدمة في قضايا المخدرات، وحرص شرطة دبي على استمرار التأهيل والتدريب والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة المخدرات، وفقاً لأحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات، وضبط تجارها. جاء ذلك خلال ترؤس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في النصف الأول من العام الجاري، بحضور اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من الضباط.

قضايا

واستمع معاليه إلى شرح من العقيد محمد حميد صقر مدير إدارة المكافحة المحلية، حول قضايا المخدرات التي تم تسجيلها في شرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، إذ ضبطت الإدارة 712 كيلوغراماً من المخدرات والأقراص المخدرة خلال النصف الأول من العام الجاري في الإمارة، تنوعت بين كوكايين وهيروين وكريستال وأفيون وماريجوانا.

وعلى صعيد المكافحة الدولية، أوضح المقدم ياسر المسلمي مدير إدارة المكافحة الدولية «أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تدخر جهداً في مكافحة المخدرات دولياً أيضاً، إيماناً منها بأن قضية المخدرات قضية عابرة للحدود تستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها والقضاء عليها، حيث تم إمداد دول مختلفة بـ36 معلومة مهمة خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تم رصد 39 موقعاً إلكترونياً يروج للمخدرات، وتم إلقاء القبض على 16 متهماً، وضبط 2.049 طناً من المخدرات، و2706 من الأقراص المخدرة».

حماية

واطلع معاليه على إحصائيات مركز حماية الدولي، حيث قام المركز بتنظيم برنامج الدورات الصيفية المجتمعية بمشاركة 254 ألف طالب من مختلف المدارس في إمارة دبي ينتمون لنحو 27 جنسية تدربوا على الرياضة، والعروض العسكرية وغيرها من الأنشطة المختلفة عن بعد.

ونجحت الدورات والبرامج الصيفية في تبني الإبداع والابتكار وتنمية المهارات في مجال التوعية الأمنية، وتعزيز التواصل مع الطلبة في القضايا الأمنية، وتعزيز الدور الأسري في التعامل مع المستجدات والحالات الطارئة.

وناقش الاجتماع خطط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وآليات عملها، والبرامج والخطط التي وضعتها لمكافحة المخدرات، وتفعيل برامج التوعية التثقيفية، إضافة إلى استعراض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق.

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