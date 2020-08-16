أفريقي يحاول تهريب المخدرات في دمى أطفال

المصدر: دبي - رامي عايش

اتهمت النيابة العامة في دبي، اليوم، شابا أفريقيا بمحاولة تصدير مواد مخدرة إلى إحدى الدول الأوروبية، عبر إخفائها بطريقة ذكية داخل لعب أطفال (دمى بلاستيكية).

موضحة أن كمية السموم المضبوطة بلغت نحو ثلاثة كيلو غرامات و161 غراما من مادة ميثامفيتامين.

وبينت النيابة العامة أن "المتهم توجه إلى مركز لشحن الألعاب إلى دولة اوروبية، وأبلغ الموظف بأوزان الصناديق الخاصة بها، إلا أن الاخير لاحظ وجود اختلاف في بعض أوزانها، ففتح احداها ليعثر على المواد المخدرة".

وأكدت النيابة العامة أن "شركة الشحن استدعت الشرطة فحضرت إلى المكان، وفتشت الشحنة لتعثر على 10 لعبات تحتوي على الكمية المذكورة من المواد المخدرة، قبل أن يتم التواصل معه من قبل الموظف واستدراجه والقاء القبض عليه من قبل الشطة.

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