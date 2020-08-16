جنايات دبي تنظر جريمة سرقة مثيرة للضحك

المصدر: دبي-رامي عايش

واقعة غريبة ومصيرة للضحك، نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، مفادها ان اسيويين، اشتركا مع اخرين هاربين في سرقة لفات اسلاك ومواد كهربائية من احد المتسودعات في راس الخور، ولما وجدوا كميات اكبر من قدرة تحميل السيارة التي كانت بحوزتهم، لم يطلبوا سيارة اخرى ، بل استخدموا سيارة شحن ( كانتر) تابعة للشركة المتضررة، كانت متوقفة في المكان، وفي داخلها المفتاح، في عملية التحميل، حيث شغلوها وحملوها بلفات الاسلاك، وقادوها إلى امارة مجاورة .

وقالت النيابة في امر الاحالة ، ان المتهمين سرقوا مواد كهربائية بقيمة 160 الف درهم وسيارة شحن حجم متوسط، مملوكة لشركة مختصة في تجارة الكهربائيات، بان تمكنوا في ساعة متاخرة من الليل من كسر باب الستودع الخاص بالشركة، وسرقة المنقولات والشاحنة التي كانت متوقفة امام المستودع.

ودلت التحقيقات ان العقل المدبر لهذه الجريمة هو متهم هارب اتفق مع بقية المتهمين على مساعدته لسرقة احد المستودعات في اس الخور ، والذي توجهوا اليه بعد منتصف الليل ووزعوا الادوار فيما بينهم وتمكنوا من تنفيذ الجريمة ونقل المسروقات الى امارة مجاورة لبيعها على تاجر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز