عصابة تسرق 3.6 ملايين درهم من تاجر عربي بهذه الحيلة

المصدر: دبي-رامي عايش

احالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم ثمانية اشخاص من جنسيتين افريقي وعربية ، بتهمة سرقة 3 ملايين و585 الف درهم من تاجر عربي، اوهموه بصفقة بيع دراهم مقابل الدولار بسعر مغرٍ، ومن ثم اعتدوا عليه داخل سيارته، وسرقوا المبلغ المذكور منه قبل الفرار من المكان.

وبحسب افادة شرطي في التحقيقات، فانه بلاغا ورد الى غرفة العمليات في الحادي عشرمن مارس الماضي، حول واقعة سرقة بالاكراه في منطقة القصيص،وتبين ان الجناة ادعوا للمجني عليه وهو تاجر عربي عمره 38 عاما، حيازتهم عملة الدولار، وانهم بصدد بيعها على المجني عليه بسعر اقلعن السوق، واتفقوا معه على مقابلته في المنطقة المشار اليها ، ولما التقوا هناك اعتدوا عليه داخل سيارته، وسرقوا الملايين التي كانت معه وفروا هاربين .

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