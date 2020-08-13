وفاة أفريقية سقطت من شرفة فندق أثناء هربها من الشرطة

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم الخميس، عن وفاة أفريقية سقطت من شرفة أحد الفنادق أثناء محاولتها الهرب من الشرطة التي داهمت المكان بموجب بلاغ حول تورطها و5 آخرين من موطنها في عمليات نصب واحتيال من خلال استدراج الضحايا بصورة فتاة جميلة لتقديم خدمات التدليك داخل غرفة فندقية مستأجرة من قبلهم.

وبينت التحقيقات أن المتوفاة كانت ضمن تكشيل عصابي مكون من 3 نساء، و3 رجال من الجنسية عينها، كانوا جميعا يمتهنون النصب والاحتيال والسرقة، وأن عددا منهم قفز من شرفة الشقة الى "اخرى" مجاورة من اجل الاختباء والهروب من الشرطة التي تمكنت من القاء القبض عليهم بعد 4 ساعات من الهرب.

وتبين كذلك من خلال التحقيقات ان الشرطة تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين الهاربين داخل أحد السراديب المجاورة عندما كان يصرخ من كسر في ساقه تعرض له اثناء القفز من الشرفة، ولم يحتمل الصبر على الألم.

بلاغ

وكانت الشرطة تلقت في يوم الواقعة بلاغاً من آسيوي تعرض صديقه للنصب والاحتيال والسرقة من عصابة تدعي تقديم خدمات التدليك، حيث أخبرهم بمكان تواجدها بعد عثوره على اعلان مشابه مذيل بالرقم عينه المسجل في هاتف صديقه الجني عليه.

ولدى مداهمة شقة الجناة واقتحامها لضبط المتهمين، عثرت الشرطي على مجني عليه ثان من جنسية اوروبية كان محتجزا لعدة ساعات داخل دورة مياه الشقة التي كان يستأجرها التشكيل العصابي المذكور، بعد استدراجه الى الشقة بصورة فتاة جميلة تدعي تقديم خدمات التدليك، وسرقة هاتفه وبضعة الاف من الدراهم كانت في حوزته.

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