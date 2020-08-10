تغيّب مواطن في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تلقّت شرطة رأس الخيمة بلاغاً عن تغيّب المواطن صلاح حسن بهلول البلوشي (49 عاماً) الذي تغيّب عن منزله منذ أكثر من ثلاثة أيام.

وكشفت شرطة رأس الخيمة أنه تم تشكيل فرق بحث وتحرٍّ من جميع الجهات المختصة حتى الآن ولم يعرف بعد مكان المواطن.

ودعت شرطة رأس الخيمة منطقة الاختصاص التي يقطن فيها ذوو المتغيب من يتوصل إلى أية معلومة تفيد بالعثور عليه إلى إبلاغ الشرطة أو الاتصال بغرفة عمليات شرطة رأس الخيمة على الأرقام (999 أو 901)، أو الاتصال على الأرقام التالية 0506900183 أو 0507000077.

وأكدت شرطة رأس الخيمة أن فرق البحث لا تزال مستمرة في عملها للوقوف على أسباب التغيّب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز