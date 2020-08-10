شرطة أبوظبي: تجاوز الإشارة الحمراء يهدد سلامة مستخدمي الطريق

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت شرطة أبوظبي من الخطورة الشديدة والتبعات الوخيمة لتجاوز بعض السائقين الإشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم الانتباه والإنشغال عن الطريق موضحة أن قطع الاشارة الحمراء يعنى حادث كارثة لمستخدمي الطريق او وقوع حادث بليغ على الاقل حيث تصنف مخالفة عبور الاشارة الحمراء ضمن المخالفات الخطرة .

وحددت ثلاثة أسباب وراء تجاوز السائقين للإشارة الضوئية الحمراء، هي زيادة السرعة على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء، وعدم الانتباه، والانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف والعالم الافتراضي داعية السائقين إلى إدراك خطر هذه المخالفة على حياتهم وحياة السائقين الآخرين والالتزام بالقوانين وأنظمة المرور.

ودعت السائقين إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة وتجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، تجنبًا لانحراف المركبة أوتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وأكدت انها تتابع باهتمام رصد مخالفات تجاوز الإشارة من خلال كاميرات الرقابة على التقاطعات بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم بأبوظبي وتشمل قطع الإشارة الضوئية الحمراء، وتصوير المركبات العابرة للتقاطع بسرعات زائدة على السرعة المقررة للشارع .



وكانت شرطة أبوظبي نفذت حملة درب السلامة ضمن خطتها التوعوية لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لنشر الوعي بخطورة تجاوز الاشارة الحمراء ، عبر منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي، والوسائل الاعلامية وحث السائقين على الالتزام بقانون السير والمرور ضمن الجهود التي تستهدف أمن وسلامة مستخدمي الطريق .

جدير بالذكر أن غرامة مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمركبات الخفيفة (1000) درهم و12 نقطة مرورية و حجز المركبة 30 يوم ، وبالنسبة للشاحنات المخالفة المالية 3000 درهم ووقف الرخصة لمدة عام تبدأ من تاريخ سحب الرخصة للمركبات الثقيلة المتجاوزة الاشارة الحمراء.

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