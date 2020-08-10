انتحال صفة وخطف لسرقة كمامات

المصدر: دبي - رامي عايش

عندما نسمع عن جريمة خطف، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن أن المخطوف نفسه مطلوب إلى الخاطفين بغرض الضغط عليه لإعادة دين أو تنفيذ أمر ما، أو من أجل العقاب والانتقام، ولكن زائراً وعاطلاً عن العمل خطفا مع آخرين هاربين مدير محل تجاري من جنسيتهما، لسرقة كمامات طبية منه.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين انتحلوا صفة رجال الشرطة واستعملوا القوة بغرض الكسب الممنوع، بأن اتفقوا في مايو الماضي على ارتكاب الجريمة الموصوفة وتوزيع الأدوار بينهم، حيث توجهوا إلى منطقة ورسان وداهموا المجني عليه بواسطة 3 مركبات مدعين أنهم من الشرطة قبل أن يلقوا القبض عليه زاعمين حيازته بضاعة ممنوعة وهي عبارة 3680 صندوق كمامات طبية استولوا عليها منه، ومن ثم أدخلوه عنوة إحدى المركبات التي كانت معهم، وأوهموه أنهم في طريقهم إلى مركز الشرطة لتقديمه للعدالة، غير أنهم توجهوا به إلى ساحة رملية في منطقة القوز وأنزلوه هناك بعد أن سرقوا صناديق الكمامات التي استولوا عليها.

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