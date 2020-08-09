التربية توضح حقيقة استبدال الحقائب المدرسية بأكياس معقمة

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت وزارة التربية والتعليم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول مطالبة أولياء أمور الطلبة باستبدال الحقائب المدرسية بأكياس معقمة لحمل الكتب، داعية أولياء الأمور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "لا صحة لما يتم تداوله باستبدال الحقائب المدرسية بأكياس بلاستيكية معقمة لحمل الكتب"

يذكر انه تداول أولياء أمور طلبة مقطعاً صوتياً تدعو المتحدثة فيه بأن الوزارة شددت على ضرورة استبدال الحقائب المدرسية بأكياس بلاستيكية معقمة لحمل الكتب الدراسية بها، وذلك لضمان عدم انتقال عدوى فيروس "كورونا".

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