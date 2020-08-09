التدخل السريع يسيطر على حريق في مطعم بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

سيطرت فرق التدخل السريع بمديرية الطواري والسلامة العامة بشرطة أبوظبي على حريق شب اليوم "الاحد" بمطعم في بناية بشارع راشد بن سعيد بأبوظبي بدون وقوع اي إصابات او اختناق.

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات ظهر اليوم بشأن اندلاع حريق في مطعم وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع بمركز الفلاح بمديرية الطواري والسلامة العامة بشرطه أبوظبي ومساندة فرق الدفاع المدني وباشرت مهامها في إخماد الحريق وحالت جهود عناصر الدفاع المدني دون امتداد الحريق إلى الشقق السكنية وتم اخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وماتزال عمليات التبريد مستمرة.

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