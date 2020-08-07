دفاع مدني أبوظبي يسيطر على حريق في بناية بمنطقة المعمورة

المصدر: ابوظبي - البيان :

سيطرت فرق الدفاع المدني في أبوظبي على حريق شب مساء “الجمعة” في بناية سكنية مكونة من 12 طابقاً في منطقة المعمورة بابوظبي مع وقوع إصابات اختناق تم نقلها الى المستشفي لتلقي العلاج .

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بشأن اندلاع حريق في بناية وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني ومديرية الطواري والسلامة العامة بشرطه ابوظبي وباشرت مهامها في إخماد الحريق الذي شب في شقة سكنية بالطابق السابع بالبناية وحالت جهود عناصر الدفاع المدني دون امتداد الحريق إلى الشقق السكنية والبنايات المجاورة وتم اخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وماتزال عمليات التبريد مستمرة .

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