يسرق ساعتين بـ 620 ألفاً من لاعب كرة خليجي ويرميهما في القمامة

المصدر: دبي –رامي عايش

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، اتهام طباخ لاعب كرة قدم خليجي بسرقة ساعتين ثمينتين قيمتهما 620 ألف درهم، وسوارا قيمته 20 الفا، وحقيبة يدوية بـ 10 الاف درهم، من دولاب خزانة اللاعب، غير أنه تصرف مع المنقولات التي سرقها بطريقة غبية كشفتها التحقيقات في هذه القضية التي وقعت في مايو الماضي.

وذكر اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، في محضر تحقيقات النيابة العامة، ان المتهم يعمل لديه طباخا، والحاصل انه تفاجأ في يوم الواقعة، باختفاء المنقولات المذكورة من خزنة كانت موجودة في دولاب خزانة منزله، ولما راجع المتهم بذلك بعد توجيه أصابع الاتهام إليه، أقر بسرقته الخزنة، وطلب منه مهلة لإعادتها قبل إبلاغ الشرطة في الواقعة، إلا أن صاحب الشأن فتح فيه بلاغا.

وأنكر المتهم امام الشرطة التهمة المسندة اليه مقرراً انه ليس من طبيعة عمله ومسؤولياته الدخول الى غرفة نوم المجني عليه كونه طباخا في المنزل، غير ان تقرير البصمات وتطابق بصمته مع الاثار المرفوعة من الدولاب دفعته للاعتراف بأنه سرق الخزنة وما فيها، ولما لم يتمكن من فتحها، رماها في حاوية القمامة الخارجية القريبة من المنزل.

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