شرطة أبوظبي تضبط 750 كيلوغرام من "النسوار" في صهريج

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن قسم المرصاد بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي وبالتعاون مع الشركاء المحليين بالإمارة، من ضبط كمية من مواد التبغ الممنوعة "النسوار" والبالغ وزنها 750 كيلوغرام بحوزة سائق من الجنسية الآسيوية يقود مركبة مخصصة لنقل المحروقات (ديزل) ويستغلها لنقل مواد التبغ الممنوعه بقصد التجارة.

وكان الفريق قد تلقى المعلومات الأولية للبحث والتحري وعلى إثرها تحركت الفرق الأمنية المختصة بمراقبة المركبة اثناء تحركها وتم ضبط الممنوعات وقائد المركبة واحالته لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

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