عناصر نسائية من فرق الإطفاء شاركت في إخماد حريق سوق عجمان الشعبي

المصدر: عجمان - البيان

سيطرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان مساء امس الأربعاء على حريق اندلع في سوق عجمان الشعبي المكون من 125 محلا ويحتوي على سبعة مداخل رئيسية، بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني كل من دبي والشارقة وأم القيوين من دون تسجيل إصابات بشرية أو وقوع وفيات جراء الحادث وشارك في إخماد الحريق عدد 96 إطفائيا منهم 5 من العناصر النسائية كما كانت هناك 10 إطفائيات على أهبة الاستعداد للمشاركة في عملية الإطفاء .

وأفاد العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد باندلاع حريق في سوق عجمان الشعبي في تمام الساعة 18:30 وعلى ضوء البلاغ هرعت فرق الدفاع المدني من أربع مراكز إطفاء وتم طلب الدعم والمساندة من الدفاع المدني دبي والشارقة وأم القيوين وشارك في الحادث الجهات الأخرى المساندة مع الدفاع المدني وقامت القيادة العامة لشرطة عجمان بدورها بتنظيم حركة السير المرورية وتسهيل مهام الدفاع المدني في مكان الحادث.

وأوضح العميد عبدالعزيز الشامسي أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث خلال ثلاث دقائق فقط وتم على الفور تطويق المكان ومكافحة الحادث لمنع انتشاره إلى المواقع المجاورة ومن جهة أخرى تم إخلاء المباني المجاورة من الأشخاص المتواجدين، مشيراً أن ضخامة الحريق وكثافة الدخان المتصاعد كان بسبب نوعية البضائع السريعة الاشتعال والمواد المصنعة منها كالبلاستيك والاسفنج والقطنيات.

وأضاف أن عمليات التبريد لازالت قائمة وعند الانتهاء من المهام سيتم تسليم الموقع لشرطة عجمان لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

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