لا وفيات أو إصابات في حريق السوق الشعبي بعجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أن الحريق الذي اندلع في السوق الشعبي بإمارة عجمان تمت السيطرة عليه من دون وقوع إصابات أو وفيات..

غير أنه تسبب في سقوط أجزاء من مبنى مغلق منذ أربعة أشهر بسبب الأوضاع الراهنة لأزمة «كورونا» واحتراقه بالكامل.وأوضح قائد عام شرطة عجمان، أن وحدات الدفاع المدني و25 من سيارات الشرطة والإسعاف الوطني استجابت في زمن قياسي ووصلت إلى مكان الحريق خلال ثلاث دقائق فقط، وحالت دون تأثر المباني المجاورة له..

وتمكنت من إخماده في الموقع، فيما أخلت فرق الشرطة المبنى، بعد السيطرة على الوضع وحماية أصحاب المحلات. وقال، إن عمليات التبريد جارية حالياً في الموقع مع بدء التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وذكر أن السيطرة على الحريق تمت في بداياته وتم إغلاق المنطقة بالكامل، مشيراً إلى أن ألسنة النيران لم تصل إلى الأماكن المجاورة، كما أن وجود الدوريات التي كانت في موقع الحادث مكن من تسيير الحركة المرورية دون حدوث اختناقات.

من جهته، أكد العقيد رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز للدفاع المدني في عجمان، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند السادسة والنصف مساء يفيد باندلاع الحريق في سوق عجمان الشعبي، وعلى ضوء البلاغ هرعت كافة فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث.

مثمّناً جهود شرطة الشارقة وفرق الدفاع المدني من دبي والشارقة وأم القيوين، مؤكداً أنه تم الوصول إلى موقع الحادث خلال 3 دقائق من وقوع الحادث، وتم إخلاء كافة المتواجدين بالقرب من مكان الحادث، كما تم السيطرة عليه تماماً في وقت قياسي وجارٍ عملية التبريد.وقال، إن أسباب الحريق من الممكن أن تكون عقب سيجارة أو ترك أشياء قابلة للاحتراق في أحد المحلات أثناء أعمال الصيانة.

وذكر أنه تم تسخير التكنولوجيا لمتابعة حادث الحريق من خلال طائرة (درون) والتي تمكنت من نقل كافة الأحداث إلى غرفة العمليات أولاً بأول، وبالتالي توجيه فرق الدفاع المدني وتحريكها الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في السيطرة على الحريق.

ولفت إلى أنه تم وجود مواد لحام داخل أحد المحلات من غير تصريح لأن السوق مغلق منذ 4 أشهر، حيث كان يستخدمها عمال الصيانة في السوق، الأمر الذي أدى إلى احتراق السوق بالكامل نتيجة لوجود مواد سريعة الاشتعال، إضافة إلى وجود مواد بلاستيكية داخل المحلات والكراسي البلاستيكية والفحم وكافة الأغراض التي تستخدم في الرحلات.

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