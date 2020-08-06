رائد الزعابي: مواد لحام وبلاستيك داخل سوق عجمان أدت إلى احتراقه كاملاً

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

أكد العقيد رائد عبيد الزعابي نائب مدير ادارة المراكز للدفاع المدني في تصريح خاص لـ (البيان) أن مساحة الحريق الذي شب في السوق الشعبي بعجمان بلغت 100 الف قدم مربع، حيث تمكنت الفرق من السيطرة عليه في زمن قياسي الامر الذي أبرز قدرات عناصر الدفاع المدني في التعامل مع أحداث الحريق.

كما تم تسخير التكنولوجيا لمتابعة الحريق الذي اندلع مساء الأربعاء في السوق الشعبي في عجمان من خلال طائرة (درون) والتي تمكنت من نقل كافة الاحداث وتصويرها الى غرفة العمليات أولا بأول، وبالتالي توجيه فرق الدفاع المدني وتحريكها الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في السيطرة على الحريق، لافتا العثور على مواد لحام داخل أحد المحلات من غير تصريح لأن السوق مغلق منذ 4 أشهر، حيث كان يستخدمها الذين يجرون أعمال الصيانة في السوق الأمر الذي أدى الى احتراق السوق بالكامل نتيجة لوجود مواد سريعة الاشتعال، إضافة إلى وجود مواد بلاستيكية داخل المحلات والكراسي البلاستيكية والفحم وكافة الأغراض التي تستخدم في الرحلات.

3 فرق

وقال إن هناك 3 مراكز من عجمان شاركت في إطفاء الحريق، مثمنا دور القيادة العامة لشرطة الشارقة والدفاع المدني في دبي والشارقة وأم القيوين، اضافة الى بلدية عجمان والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء و (ايمز) التي زودت الآليات بالمياه، داعيا كافة الجهات والشركات الى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الأمن والسلامة التي حددتها ادارة الدفاع المدني وضرورة اخذ الموافقات المسبقة لأي نشاطات أو أعمال صيانة من الجهات المختصة في الامارة تفاديا لوقوع حوادث الحريق.

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