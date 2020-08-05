العقيد رائد الزعابي: تمت السيطرة على حريق السوق الشعبي في عجمان وجارٍ معرفة الأسباب

طمأن العقيد رائد عبيد الزعابي، نائب مدير إدارة المراكز في الدفاع المدني بعجمان، الأهالي بخصوص الحريق الذي وقع، مساء اليوم، في السوق الشعبي في عجمان، موضحاً أن فرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد، وأنه تمت السيطرة على الحريق بنجاح.

وقال العقيد الزعابي، خلال مداخلة على قناة دبي، إن غرفة العمليات كانت قد تلقّت بلاغاً الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم يفيد بوقوع الحريق، وهُرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث، وتبين حدوث الحريق بفعل المواد والبضائع القابلة للاشتعال التي يجري الآن معرفة سبب اشتعالها، مؤكداً أنه تم تطويق الموقع منعاً لانتشار الحريق إلى المواقع المجاورة، وأنه لم تُسجل أي إصابات.

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