شرطة أبوظبي تُحبط ترويج 1.2 مليون حبة مخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

أحبطت شرطة أبوظبي ترويج نحو 1.2 مليون حبة مخدرة، كانت بحوزة عصابة، مكونة من 7 أشخاص آسيويين، بعدما رصد رجال المكافحة أفراد العصابة، على مدار 4 أشهر، كانوا يتنقلون خلالها بين إمارات الدولة.

وأوضح العقيد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي أن تفاصيل القضية تعود إلى ضبط المتهم الأول، وبحوزته 120 ألف حبة مخدرة، وبالتحقيقات معه تكشفت خيوط جديدة قادت إلى الإطاحة ببقية العصابة، من خلال خطة أمنية محكمة، أسفرت عن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة تقدر بنحو 15 ألف حبة، وتبين أن المتهم يُعد الرجل الثاني في تنظيم الشبكة الإجرامية، وأنه من يتولى كافة عمليات البيع والشراء.

وتوالى تباعاً سقوط أفراد العصابة في أيدي فريق المكافحة، ما أدى إلى إحكام القبضة الأمنية على جميع أطراف الشبكة التي تبين أنها مكونة من تاجر ومخزّن ومروج وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة كانوا ينوون تهريب جزء من منها لإحدى الدول المجاورة.

وأكد العقيد طاهر غريب الظاهري أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة المخدرات، وملاحقة مروجيها وكشف أساليبهم، وتجفيف منابع هذه السموم، والوقاية من أضرارها بكافة الوسائل الأمنية والوقائية والتوعية.

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