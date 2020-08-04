المصدر: أبوظبي - صبري صقر

حددت وزارة الداخلية 5 خطوات لتجنب حرائق المركبات في الصيف ونشرت وزارة الداخلية على حسابها الرسمي بموقع «تويتر» مقاطع مرئية ضمن حملة التوعية المرورية الموحدة التي تستمر خلال الإجازة الصيفية.

وأكدت «الداخلية» ضرورة فحص الماء والزيت يومياً لتجنب احتراق المركبة مع ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى ضرورة عدم التدخين داخل المركبة وإطفاء المحرك عند التزود بالوقود والتأكد من وجود طفاية حريق بالمركبة، بالإضافة إلى عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبة.

وأطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2020؛ تحت شعار «صيف مروري آمن» على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق، وتوعية المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية.

وتهدف الحملة لجعل الطرق أكثر أماناً، ونشر الوعي المروري بأهمية الصيانة الدورية للمركبة للحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطّريق، مع ارتفاع درجات الحرارة. كما تهدف لحماية مستخدمي الطرق من الحوادث المرورية واتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة وإجراء الصيانة الدورية، والتأكد من سلامة وصلاحية المركبة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين بالتزامن مع بدء الإجازة الصيفية وموسم السفر عن طريق البر.

وأطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إداراتها الإقليمية، حملة «السلامة في وسائل النقل» وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسية للقيادة العامة للعام الجاري، بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر ثقافة السلامة والوقائية بين أفراد المجتمع، وتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية في بيئة وسائل النقل بالدولة، والإسهام في تطبيق اشتراطات السلامة العامة من خلال دعم أصحاب وقائدي المركبات في أخذ التدابير اللازمة لإيجاد وسيلة نقل آمنة تضمن السلامة للجميع، وتحميهم من الإصابات الناجمة عن المخاطر والحوادث التي قد تقع على الطريق.

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