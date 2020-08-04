رئيس مجلس إدارة متهم بهتك عرض موظفة لديه في منزله

المصدر: دبي - رامي عايش

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة إلكترونيات عملاقة في الدولة، وهو آسيوي عمره 59 عاما، بتهمة هتك عرض مساعدة مدير تنفيذي في الشركة من موطنه، مستغلا انفراده بها وجلوسها إلى جانبه في منزله محلِّ الواقعة التي جرت بعد انصراف الموظفين الذين كانوا في ضيافة المتهم لاحتفال بمناسبة خاصة تقام سنويا في الفترة نفسها.

وبحسب إفادة المجني عليها للنيابة، فإنها كانت تعمل تحت إشراف المتهم الذي طلب منها في يوم المناسبة المشار إليها في الدعوى، تنظيم الحفلة والتواصل مع موردي التموين، واستقبال الضيوف من موظفي الشركة والترحيب بهم، وبعد انصراف هؤلاء الضيوف عند الساعة الواحدة ليلا، استغل المتهم انفراده بالمجني عليها التي حاولت المغادرة مع أحد السائقين كونها لا تملك سيارة خاصة، إلا أنه رفض مغادرتها وطلب منها البقاء لإنهاء جميع الأمور المتعلقة بالحفل، فبقيت ومن ثم استدعاها لصالة الضيوف في المنزل، وطلب منها الجلوس بجانبه، دون أن تتنبأ بنيته، ومن ثم طلب من أحد الحاضرين كأسين من الخمور، لكنها رفضت الشرب معه بحكم أن الوقت متأخر، فشرب هو ومن ثم تحرش بها وهتك عرضها كرها، قبل أن يطلب منها الخلوة معه في غرفة النوم، بالرغم من أن أفراد أسرته كانوا موجودين في المنزل ولكن في قسم آخر منه.

وأضافت المجني عليها أنها كانت في حالة صدمة شديدة من تصرف المتهم وما طلبه منها، وطلبت منه مغادرة المنزل على الفور، فسمح لها وغادرته برفقة سائقه الخاص، ومن ثم فتحت بلاغا بحقه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز