لا حوادث بليغة في الشارقة خلال عطلة العيد

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أنه لم تسجل حوادث بليغة أو وفيات في الشارقة خلال عطلة عيد الأضحى.

وذلك نتيجة لنجاح الخطة المرورية التي وضعتها ونفذتها الإدارة، بمشاركة الوحدات المختلفة بالشارقة، ومن خلال حملات التوعية التي نظمتها إدارة المرور والدوريات، وأبرزها حملة «الالتزام بخط السير والدخول المفاجئ للطريق»، كما أنه رغم كثافة الحركة المرورية في الشوارع والطرق الداخلية والخارجية، والحضور الكبير للزائرين في المتنزهات المختلفة بالإمارة، إلا أن الوجود المروري المكثف، ووعي الجمهور بإجراءات السلامة المرورية ساهم في عدم تسجيل وفيات خلال العطلة.

وبين أنه تم تسيير 180 من الدوريات المرورية لمراقبة وتنظيم حركة السير بكافة الميادين والتقاطعات داخل المدن، وعلى الطرق الخارجية المؤدية إلى المنطقة الشرقية بالإمارة، إلى جانب دوريات الإنقاذ البحري التي قامت بمهام مراقبة الشواطئ، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

إضافة إلى تعزيز الحضور الأمني في جميع المواقع، التي شهدت حضوراً كبيراً من أفراد الجمهور مع متابعة مدى تقيدهم والتزامهم الإجراءات الوقائية، التي تطبقها الدولة للحد من انتشار جائحة «كوفيد 19» في الأماكن العامة، مبيناً أن الطرق الساخنة في الإمارة لم تشهد حوادث بليغة خلال العطلة.

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